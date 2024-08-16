Строительство дорог и новый электротранспорт: Александр Беглов рассказал о планах развития транспорта Петербурга

Глава Петербурга обозначил десять приоритетов развития, которые должны стать основными направлениями работы.
Крупнейшие проекты реализуют в образовании и здравоохранении, благоустройстве и дорожном строительстве, для развития метрополитена и общественного транспорта, промышленности и предпринимательства, науки и новых технологий. Также они будут направлены на заботу о людях серебряного возраста, сохранение исторического наследия и поддержку культуры.
«Комфортный город — это мегаполис двадцать первого века, в котором можно быстро и удобно добраться из одной части в другую», — отметил Александр Беглов.
Напомним, за последние годы в Северной столице прошло самое масштабное обновление наземного общественного транспорта: 80% подвижного состава составляют новые машины. Весь общественный транспорт теперь социальный: с едиными льготами, удобными тарифами и современной системой оплаты.
В ближайшие пять лет власти Петербурга намерены завершить проект скоростного трамвая «Купчино-Шушары-Славянка» и открыть шесть новых трамвайных линий (на Пискарёвском проспекте и вдоль Петрозаводского шоссе, в Колпино, микрорайоны «Цветной город», «Балтийская жемчужина» и «Северная долина»), а также продолжить поставку нового электрического подвижного состава (296 трамваев, 403 троллейбуса, 414 электробусов, которые являются новинкой для Северной столицы). Кроме того, на Ржевке планируют ввести первый в городе электробусный парк.
«Необходимо продолжать строительство транспортной инфраструктуры: построить Южную широтную магистраль, Цимбалинский путепровод, Поклонногорскую развязку, которая решит проблему на пересечении пяти городских магистралей — проспектов Энгельса, Северного и Мориса Тореза, Выборгского шоссе и Поклонногорской улицы», — рассказал глава Петербурга.
Также в обозначенные сроки планируют ввести в эксплуатацию трассы М-32 и М-49, которые свяжут ЗСД и Приморское шоссе и разгрузят север города.