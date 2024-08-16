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Строительство дорог и новый электротранспорт: Александр Беглов рассказал о планах развития транспорта Петербурга

На конференции Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» губернатор Александр Беглов представил программу развития города на ближайшие пять лет.

Глава Петербурга обозначил десять приоритетов развития, которые должны стать основными направлениями работы.

Крупнейшие проекты реализуют в образовании и здравоохранении, благоустройстве и дорожном строительстве, для развития метрополитена и общественного транспорта, промышленности и предпринимательства, науки и новых технологий. Также они будут направлены на заботу о людях серебряного возраста, сохранение исторического наследия и поддержку культуры.

«Комфортный город — это мегаполис двадцать первого века, в котором можно быстро и удобно добраться из одной части в другую», — отметил Александр Беглов.

Напомним, за последние годы в Северной столице прошло самое масштабное обновление наземного общественного транспорта: 80% подвижного состава составляют новые машины. Весь общественный транспорт теперь социальный: с едиными льготами, удобными тарифами и современной системой оплаты.

В ближайшие пять лет власти Петербурга намерены завершить проект скоростного трамвая «Купчино-Шушары-Славянка» и открыть шесть новых трамвайных линий (на Пискарёвском проспекте и вдоль Петрозаводского шоссе, в Колпино, микрорайоны «Цветной город», «Балтийская жемчужина» и «Северная долина»), а также продолжить поставку нового электрического подвижного состава (296 трамваев, 403 троллейбуса, 414 электробусов, которые являются новинкой для Северной столицы). Кроме того, на Ржевке планируют ввести первый в городе электробусный парк.

«Необходимо продолжать строительство транспортной инфраструктуры: построить Южную широтную магистраль, Цимбалинский путепровод, Поклонногорскую развязку, которая решит проблему на пересечении пяти городских магистралей — проспектов Энгельса, Северного и Мориса Тореза, Выборгского шоссе и Поклонногорской улицы», — рассказал глава Петербурга.

Также в обозначенные сроки планируют ввести в эксплуатацию трассы М-32 и М-49, которые свяжут ЗСД и Приморское шоссе и разгрузят север города.