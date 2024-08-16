Строительство дорог и новый электротранспорт: Александр Беглов рассказал о планах развития транспорта Петербурга

В ближайшие пять лет власти Петербурга намерены завершить проект скоростного трамвая «Купчино-Шушары-Славянка» и открыть шесть новых трамвайных линий (на Пискарёвском проспекте и вдоль Петрозаводского шоссе, в Колпино, микрорайоны «Цветной город», «Балтийская жемчужина» и «Северная долина»), а также продолжить поставку нового электрического подвижного состава (296 трамваев, 403 троллейбуса, 414 электробусов, которые являются новинкой для Северной столицы). Кроме того, на Ржевке планируют ввести первый в городе электробусный парк.