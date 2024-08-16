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Россия вводит собеседования для получения визы

Новые меры по контролю за въездом иностранных граждан усилят безопасность и выявят нежелательных лиц.

Источник: РИА "Новости"

Новое постановление по визовому режиму России предусматривает проведение интервью, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Постановлением предусмотрена возможность проведения сотрудниками российских дипломатических представительств и консульских учреждений личного собеседования с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ (цитата по РИА «Новости»)

Захарова подчеркнула, что принятый документ устранил существовавшие правовые пробелы. Они касались проверки соответствия заявленных целей визита в Россию и условий пребывания фактическим намерениям иностранных граждан.

Как отметила представитель МИДа, данные меры направлены на выявление лиц, чье пребывание на территории РФ нежелательно. Это также усилит контроль за въездом граждан из стран, представляющих повышенную миграционную угрозу или отличающихся нестабильной социально-политической ситуацией.

Правительственное постановление, которое вносит изменения в процесс выдачи российских виз иностранным гражданам, было подписано 15 августа. По информации МИДа, нововведения разработаны «с целью повышения эффективности применения норм», закрепленных в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Нина Лютикова