Россия вводит собеседования для получения визы

Как отметила представитель МИДа, данные меры направлены на выявление лиц, чье пребывание на территории РФ нежелательно. Это также усилит контроль за въездом граждан из стран, представляющих повышенную миграционную угрозу или отличающихся нестабильной социально-политической ситуацией.