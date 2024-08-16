МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Единственное будущее для Молдавии — быть частью общего пространства с постсоветскими странами, заявил в пятницу молдавский оппозиционер, лидер блока «Победа» Илан Шор.
«Единственное будущее для Республики Молдова — это быть частью единого экономического, социального, внешнеполитического и идеологического пространства вместе с постсоветскими странами», — сказал Шор во время выступления на съезде оппозиционного блока «Победа» в Москве.
Он подчеркнул, что только вместе со странами бывшего СССР можно выйти из сложного положения, в котором находится страна.
Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день — 20 октября.
Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока «Победа», объединившего партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.