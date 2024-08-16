«Неожиданное препятствие»: в мэрии ответили на претензии прокуратуры по ремонту мостов

Как объяснили в мэрии, техническое состояние Октябрьского моста было признано предаварийным, поэтому МКУ «Гормост» заключило муниципальный контракт на 2,2 млрд. руб. с плановым сроком завершения ремонта в конце 2024 года. Практически с самого начала ремонта темпы работ одного из трех подрядчиков — ООО «СпецТрансСтрой» — были недостаточными. На этой неделе начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев заявил о расторжении контракта с организацией.