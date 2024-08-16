«Неожиданное препятствие»: в мэрии ответили на претензии прокуратуры по ремонту мостов

После выездного совещания с участием представителей прокуратуры телеграм-канал «мэрия для СМИ» распространил сообщение о состоянии дел на Октябрьском и Димитровском мостах, где идет ремонт. Отставания от графика ликвидированы.
Ранее в ходе проверки заместитель прокурора области Александр Рудь вынес мэру представление о недопустимости нарушения сроков ремонта.
Как объяснили в мэрии, техническое состояние Октябрьского моста было признано предаварийным, поэтому МКУ «Гормост» заключило муниципальный контракт на 2,2 млрд. руб. с плановым сроком завершения ремонта в конце 2024 года. Практически с самого начала ремонта темпы работ одного из трех подрядчиков — ООО «СпецТрансСтрой» — были недостаточными. На этой неделе начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев заявил о расторжении контракта с организацией.
Строительная готовность Октябрьского моста составляет 61%. В мэрии не теряют уверенности в том, что к концу года ремонтные работы удастся завершить и открыть полноценное движение по переправе.
Работы на Димитровском мосту рассчитаны на два года — 2024 и 2025.
— В ходе ремонта были произведены демонтажные работы и вскрылось неожиданное препятствие. Состояние некоторых участков моста не позволяло приступить к устройству выравнивающего слоя, — рассказали в муниципалитете.
Однако специалисты МКУ «Гормост» нашли техническое решение, позволяющее устранить выявленные дефекты.
— В настоящее время отставания от графика нет, — акцентировали в мэрии.
В ближайшие дни подрядчик приступит к укладке гидроизоляционного слоя, а затем начнется асфальтирование.
— Реализация федеральных национальных проектов является одним из приоритетов в деятельности мэрии Новосибирска. Эти объекты чрезвычайно важны для городской инфраструктуры, к ним привлечено особое внимание жителей и общественности, — подчеркнул Максим Кудрявцев.