Нижний Новгород принимает министров промышленности стран БРИКС

«Интересное соседство сложилось в павильоне № 2 Нижегородской ярмарки. В правом его крыле открылся Форум креативных территорий, посвященный народным художественным промыслам с выставкой изделий НХП Нижегородской области. А в левом крыле работает выставка с роботами и беспилотными летательными аппаратами, приуроченная к встрече министров промышленности стран БРИКС. Не знаю, специально объединили два мероприятия или просто так совпало, но получилось символично. Почти по Пушкину: две вещи несовместные. Не гений и злодейство, конечно, но, как принято считать, далекое прошлое (НХП) и ближайшее будущее (искусственный интеллект). Но если настоящее — это (вспомним песню) “миг между прошлым и будущим”, то такое соседство на Нижегородской ярмарке не что иное как сегодняшняя жизнь Нижнего Новгорода. “В моменте” Нижний Новгород объединил старинные и перспективные технологии. Не противопоставил, а именно объединил, сопоставил.