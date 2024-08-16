Нижний Новгород принимает министров промышленности стран БРИКС

15 августа в Нижний стали собираться высокие гости. Для участия в мероприятии прибыл исполнительный директор Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития ООН (ЮНИДО) Цзоу Цзыюн, а также заместитель министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Омар Ахмед Сувайна Альсувайди.
В программе встречи запланировано несколько значимых мероприятий, среди них семинар по промышленной кибербезопасности и цифровой трансформации промышленности, организованный совместно с «Лабораторией Касперского» под эгидой глобального альянса ЮНИДО по искусственному интеллекту для промышленности и производства.
Нынешний год принес Нижегородской области очень насыщенный международными событиями календарь. В свете этого факта, мы попросили экспертов ответить на вопрос: «Какую роль восьмая встреча министров промышленности стран БРИКС в Нижнем Новгороде сыграет в формировании актуальной международной повестки, и как это событие отразится на долгосрочной повестке Нижнего Новгорода?».
Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н. А. Лобачевского:
«Встреча министров промышленности стран БРИКС — это уже не первое мероприятие, проводимое в Нижнем Новгороде под эгидой данной организации в текущем году. Тематика события крайне значима, она связана с гармонизацией процессов цифровизации промышленного производства, с одной стороны, и поддержанием высокого уровня его информационной безопасности — с другой. Неслучайно, что в качестве участника мероприятия заявлен один из лидеров в области обеспечения IT-безопасности — “Лаборатория Касперского”. Непосредственно для Нижнего Новгорода встреча министров промышленности может открыть долгосрочные перспективы, связанные с установлением новых деловых контактов между представителями промышленных компаний региона и потенциальными зарубежными партнерами. Это способно в дальнейшем привлечь дополнительные инвестиции в региональную экономику», — отмечает эксперт.
Эрадж Боев, к.и.н., директор НОЦ востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н. А. Добролюбова подчеркивает политическое значение мероприятия.
«Намеченная на 16 августа встреча министров промышленности стран БРИКС в Нижнем Новгороде имеет не только большое политическое значение на фоне продолжающихся попыток западных государств осложнить международную деятельность России, которая в настоящее время характеризуется активным развитием всесторонних связей в рамках ШОС, БРИКС и других интеграционных объединений. Также важно отметить и то, что данная встреча играет важную роль в развитии международного промышленного сотрудничества стран-участниц БРИКС, поскольку в рамках мероприятия будет обсуждаться текущее состояние сотрудничества между странами в промышленной сфере, по итогам которого можно будет определить перспективные направления взаимодействия в краткосрочный и долгосрочный периоды», — полагает эксперт.
Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС:
«Анализируя заявленную повестку, можно сказать, что фокус внимания участников сосредоточен на вопросах развития промышленного сотрудничества, а также взаимодействия развивающихся экономик и ряда международных организаций. В сложившейся геополитической ситуации и нарастания противоречий России с коллективным Западом, отмечаем обращение России на восток и в частности, наращивание связей в рамках интеграции БРИКС. Ключевая цель встречи — ускорение темпов промышленного развития, безопасное сотрудничество и повышение конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве. Это будет иметь значение не только для стран-участниц, но и в целом для системы международных отношений».
Андрей Чугунов, редактор ИА «Время Н»:
«Интересное соседство сложилось в павильоне № 2 Нижегородской ярмарки. В правом его крыле открылся Форум креативных территорий, посвященный народным художественным промыслам с выставкой изделий НХП Нижегородской области. А в левом крыле работает выставка с роботами и беспилотными летательными аппаратами, приуроченная к встрече министров промышленности стран БРИКС. Не знаю, специально объединили два мероприятия или просто так совпало, но получилось символично. Почти по Пушкину: две вещи несовместные. Не гений и злодейство, конечно, но, как принято считать, далекое прошлое (НХП) и ближайшее будущее (искусственный интеллект). Но если настоящее — это (вспомним песню) “миг между прошлым и будущим”, то такое соседство на Нижегородской ярмарке не что иное как сегодняшняя жизнь Нижнего Новгорода. “В моменте” Нижний Новгород объединил старинные и перспективные технологии. Не противопоставил, а именно объединил, сопоставил.
Может, в этом и есть «долгосрочная повестка» для Нижнего?".
Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества акцентирует внимание на участие в мероприятии представителя ООН.
«Значимым обстоятельством восьмой встречи министров промышленности стран БРИКС является внимание к нему представителя ООН. Участие в мероприятии БРИКС исполнительного директора Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития (ЮНИДО) Цзоу Цзыюн сразу обращает на себя внимание и свидетельствует о том, что в международной повестке событие, проходящее в Нижнем Новгороде, занимает далеко не последнее место. Мир внимательно следит за тем, что предпринимает альянс стран БРИКС, влияние которого растет год от года».