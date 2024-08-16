В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж

Ранее в молдавском парламенте в втором чтении голосами 72 депутатов был принят законопроект, по которому транспортные средства из Приднестровья смогут продолжить регистрацию с нейтральными номерами в Молдавии до 31 декабря 2026 года. Кишинев и Тирасполь подписали протокольное решение о выдаче нейтральных номеров в мае 2018 года. Однако после прихода к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС) в 2021 году Киев по просьбе молдавских властей запретил въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами, что привело к кризису в передвижении автотранспорта из непризнанного Приднестровья. На данный момент в регистрационных пунктах, открытых Агентством общественных услуг Молдавии в Тирасполе и Рыбнице, зарегистрировано более 10 тысяч автомобилей с нейтральными номерами.