В ПМР возобновляется выдача автомобильных номеров для выезда за рубеж

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. В Приднестровье возобновляется прием документов для оформления нейтральных номеров автомобилистам для выезда за рубеж в пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в городах Тирасполь и Рыбница, сообщает в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
Ранее в молдавском парламенте в втором чтении голосами 72 депутатов был принят законопроект, по которому транспортные средства из Приднестровья смогут продолжить регистрацию с нейтральными номерами в Молдавии до 31 декабря 2026 года. Кишинев и Тирасполь подписали протокольное решение о выдаче нейтральных номеров в мае 2018 года. Однако после прихода к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС) в 2021 году Киев по просьбе молдавских властей запретил въезд на территорию Украины автомобилей с приднестровскими номерами, что привело к кризису в передвижении автотранспорта из непризнанного Приднестровья. На данный момент в регистрационных пунктах, открытых Агентством общественных услуг Молдавии в Тирасполе и Рыбнице, зарегистрировано более 10 тысяч автомобилей с нейтральными номерами.
«Сегодня в режиме онлайн состоялось инициированное Приднестровьем заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, в ходе которого были обсуждены сущностные аспекты возобновления функционирования в полном формате ПРТС в Тирасполе и Рыбнице. МИД информирует о возобновлении приема документов на оформление свидетельств согласованного образца и нейтральных номерных знаков на базе ПРТС», — говорится в сообщении МИД ПМР.
В ведомстве также обратили внимание на то, что ввиду необходимости принятия молдавской стороной ряда дополнительных нормативных актов на данном этапе к регистрации в ПРТС будут допущены транспортные средства, импортированные в Приднестровье до 24 апреля 2018 года. В ведомстве уточнили, что вопрос регистрации автомобилей, ввезенных после подписания протокольного решения, обсужден сторонами, и выработка соответствующего механизма ожидается в ближайшие месяцы, о чем МИД ПМР проинформирует дополнительно.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.