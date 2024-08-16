Генпрокурора Узбекистана Нигматиллу Юлдашева переизбрали на должность главы Федерации борьбы

Решение было принято на сегодняшней конференции Федерации борьбы.
В ходе мероприятия также обсуждались вопросы организации соревнований по борьбе «Кубок Генерального прокурора» в рамках «Олимпиады пяти инициатив».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев переизбран председателем федерации борьбы Узбекистана на новый пятилетний срок.
Решение было принято на сегодняшней конференции Федерации борьбы.
В ходе мероприятия также обсуждались вопросы организации соревнований по борьбе «Кубок Генерального прокурора» в рамках «Олимпиады пяти инициатив».