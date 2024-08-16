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Генпрокурора Узбекистана Нигматиллу Юлдашева переизбрали на должность главы Федерации борьбы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев переизбран председателем федерации борьбы Узбекистана на новый пятилетний срок.

Источник: Генпрокуратура Узбекистана

Решение было принято на сегодняшней конференции Федерации борьбы.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы организации соревнований по борьбе «Кубок Генерального прокурора» в рамках «Олимпиады пяти инициатив».