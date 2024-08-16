В Свердловской области военкоматы обзванивают мужчин

Напомним, что в Свердловской области начали рассылать повестки мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет. Жителей региона просят явиться в военкомат для сверки данных. Как сообщили в Управлении Центрального военного округа, это плановая процедура, которая ведется постоянно.