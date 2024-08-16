В Свердловской области военкоматы обзванивают мужчин

В Свердловской области сотрудники областного военного комиссариата начали обзванивать местных жителей. Мужчинам предлагают подписать контракт с Вооруженными силами РФ о поступлении на военную службу.
— Работа по агитации поступления на военную службу по контракту ведется разными способами, в том числе и по телефону, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе военкомата Свердловской области.
Напомним, что в Свердловской области начали рассылать повестки мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет. Жителей региона просят явиться в военкомат для сверки данных. Как сообщили в Управлении Центрального военного округа, это плановая процедура, которая ведется постоянно.
Также в феврале 2024 года в Первоуральске и Верхней Пышме прошли рейды по поиску бывших мигрантов, которые уклоняются от воинской службы. В результате 11 людям вручили повестки для явки в военкомат.