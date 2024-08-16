Кремль анонсировал визит Путина в Азербайджан

«В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.
Помимо совместного заявления Владимира Путина и Ильхама Алиева ожидается подписание межправительственных документов. В последний раз президент России посещал Азербайджан в 2018 году.
3 июля президенты России и Азербайджана провели переговоры на саммите ШОС в Казахстане. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие совместной инфраструктуры.