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Кремль анонсировал визит Путина в Азербайджан

Президент Владимир Путин 18 и 19 августа посетит Азербайджан с официальным визитом. По итогам поездки ожидается принятие совместного заявления глав двух государств.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении Кремля в Telegram-канале.

Помимо совместного заявления Владимира Путина и Ильхама Алиева ожидается подписание межправительственных документов. В последний раз президент России посещал Азербайджан в 2018 году.

3 июля президенты России и Азербайджана провели переговоры на саммите ШОС в Казахстане. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие совместной инфраструктуры.

Путин Владимир