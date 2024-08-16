«Это наша решающая битва»: в Москве прошел съезд сторонников молдавского блока «Победа»

Илан Шор поблагодарил руководство России за возможность провести съезд в Москве, подчеркнув, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы «закрыть» оппозицию. Так, на 60 дней судом запрещен выезд из страны одному из лидеров «Победы» — депутату Марине Таубер. Она, однако, также приняла участие в работе съезда, но в формате видеосвязи.