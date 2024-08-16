«Это наша решающая битва»: в Москве прошел съезд сторонников молдавского блока «Победа»

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Республика Молдова нуждается в построении единого экономического, идеологического и социального пространства с Россией, заявил глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор на съезде в Москве.
Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе и собрало делегатов входящих в блок партий. В съезде приняли участие также башкан Гагаузии Евгения Гуцул и депутаты Государственной Думы России.
Илан Шор поблагодарил руководство России за возможность провести съезд в Москве, подчеркнув, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы «закрыть» оппозицию. Так, на 60 дней судом запрещен выезд из страны одному из лидеров «Победы» — депутату Марине Таубер. Она, однако, также приняла участие в работе съезда, но в формате видеосвязи.
«Молдова находится на грани тотальной катастрофы и вымирания. Единственный выход — это быть частью единого экономического социального, социального пространства, вместе с постсоветскими странами», — заявил Шор.
За дружбу и сотрудничество
Одним из ключевых событий съезда стало представление кандидата, выдвинутого блоком «Победа» для участия президентских выборах в Молдове осенью текущего года, — депутата Василия Боли.
Политик отметил, что президент страны Майя Санду и ее режим практически довели страну до политического и продовольственного кризиса.
«Мы должны восстановить отношения с Москвой. Россия — это гарант мира в нашей стране. Дипломатическая война, которую Кишинев навязывает Москве, бьет по благосостоянию самих молдаван».
Он высказался также за то, чтобы президент Молдовы участвовал во всех площадках в рамках СНГ.
«Мы должны вспомнить о том, что мы являемся страной-наблюдателем в рамках ЕАЭС. Для республики жизненным интересом является подписание договора о свободной торговле с этой структурой», — сказал политик.
Взаимодействие с Молдовой очень важно и для России, несмотря на попытки прозападных властей республики уничтожить все связи, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.
«Для России молдавский народ исторически близкий. У нас общие ценности, вера», — отметил он.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, обращаясь к участникам съезда, напомнил, что «геополитический выбор Молдовы был сделан еще нашими предками, тысячи лет назад».
К сторонникам блока «Победа» по видеосвязи обратился зампред Госдумы РФ Петр Толстой. По его словам, «без России и без русского мира не будет никакой Молдовы».
Оппозиция Молдовы твердо намерена участвовать в предвыборной гонке.
После образования оппозиционного блока «Победа» режим Санду развернул против него целую кампанию, заявил на съезде Василий Боля. Он подчеркнул, что после каждого съезда объединения у оппозиции проходят обыски, а также «разговоры с пристрастием» с полицией и прокуратурой.
С ним солидарна и глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. По ее словам, полиция в Молдове не ловит преступников, а по указанию власти запугивает оппозицию.
«Молдавские спецслужбы не ловят иностранных агентов, а охотятся на патриотов. Единственные настоящие враги государства Республика Молдова сегодня — лично Майя Санду и партия PAS. Они системно работают над уничтожением и распродажей активов молдавского государства», — заявила она на съезде.
Лидеры блока «Победа» заявили о твердом намерении оппозиции участвовать в президентских выборах, как бы действующие власти ни пытались этому помешать. ️Если Майя Санду останется у власти, Молдова может быть втянута в войну НАТО с Россией, заключили участники съезда.
Политический блок «Победа» был создан в апреле 2024 года на съезде молдавских депутатов и их сторонников в Москве. Илан Шор и лидеры других оппозиционных партий, неравнодушных к судьбе Молдовы, составили единый альянс. В блок вошли партии «Шор», «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» и «Виктория — Победа».
Целью политсилы стала победа на президентских выборах, евразийский путь развития страны, следование курсом на сотрудничество с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).