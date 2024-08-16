Глава Башкирии поделился планами по развитию коневодства в регионе.

«Лошадь, конь — это часть большой истории башкирского народа. Это неразрывная история. Это история, культура, ратная служба, экономика, образ хозяйствования. Мы задумались несколько лет назад, что стоило бы придать большее значение этому. Я не могу сказать, что мы реализовали все планы, которые у меня в частности, были. Но важно, мы закрепили патент на наименования “Башкирская лошадь”, мы занимаемся сохранением генофонда лошади, девять племенных хозяйств есть. Мы сделали ряд решений по развитию конного спорта. У нас коневодство — это ещё и часть экономики. Это кумысоделание, в целом мясное животноводство. Поэтому у нас планы есть еще. Сами понимаете, некоторые наши планы не реализовались в силу того, что были вопросы с бюджетом. Но мы планомерно идём, и каждый год проводим здесь “Башкорт Аты”. Это не просто фольклорный праздник, это часть государственной политики популяризации всего того что связано с коневодством. Поэтому двигаемся дальше», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».