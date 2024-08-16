Чем известен Дмитрий Саймс

Дмитрий Саймс, политолог и историк, родился в 1947 году в Москве и эмигрировал в США в 1973 году. Он является издателем The National Interest — журнала о внешней политике, также занимал должность президента Центра национальных интересов в США. Руководить Центром Саймса выбрал бывший президент США Ричард Никсон, у которого Саймс был неофициальным советником по внешней политике.
До создания Центра Саймс занимал пост председателя Центра российских и евразийских программ и старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир (включен Минюстом в реестр нежелательных организаций России). Он также был директором советской исследовательской программы и профессором в Школе передовых исследований международных отношений имени Пола Нитце при Университете Джона Хопкинса (SAIS). Кроме того, он руководил программой исследований советской политики в Центре стратегических и международных исследований, преподавал в Калифорнийском университете в Беркли и Колумбийском университете.
С 2018 года Саймс ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». В 2023 году он выступил модератором пленарной сессии с участием президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, а также принимал участие в закрытой встрече с главой государства после его выступления в Министерстве иностранных дел. Имя Саймса было упомянуто в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией, однако участие Саймса в этом деле не было подтверждено.
16 августа 2024 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости факт проведения обыска в поместье Дмитрия Саймса, указав, что эта мера была санкционирована судом. Ранее местные СМИ сообщали, что в поместье Patria, принадлежащем политологу и ведущему «Первого канала», в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния прошли обыски.
Нина Лютикова