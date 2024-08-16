Чем известен Дмитрий Саймс

С 2018 года Саймс ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале». В 2023 году он выступил модератором пленарной сессии с участием президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, а также принимал участие в закрытой встрече с главой государства после его выступления в Министерстве иностранных дел. Имя Саймса было упомянуто в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по возможным связям между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией, однако участие Саймса в этом деле не было подтверждено.