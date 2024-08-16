Защиту Финского залива от беспилотников усилят в Петербурге

Военные усилят защиту Петербурга и акватории Финского залива от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая на конференции регионального отделения партии «Единая партия», передает ТАСС.
— Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз, — рассказал Беглов.
Напомним, на днях градоначальник заявил, что петербургские власти начали активно готовиться к началу нового учебного сезона. В частности, чиновники обсудили меры антитеррористической защиты школ, детских садиков, вузов, колледжей и других социальных объектов Северной столицы. Особое внимание вопросам безопасности будут уделять на протяжении всего учебного года. Кроме того, в Смольном задумались о том, как предотвратить распространение идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи и трудовых мигрантов. Информация о том, какие именно решения примут в этой части, пока не раскрывается.