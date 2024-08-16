Беглов: В Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

Как отмечается в публикации, «устойчивое развитие и благополучие Петербурга невозможно без нашей общей победы в СВО и защиты интересов России».
«Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливается система защиты акватории Финского залива. Наращивается группировка средств уничтожения БПЛА и иных воздушных угроз», — сказано в программе. Других уточнений не приводится.
«Фонтанка» рассказывала о проекте по развертыванию в Петербурге системы мониторинга воздушного пространства. С ее помощью власти города планировали отслеживать передвижения беспилотников, дронов и коптеров.
Сообщалось, что система позволяет мониторить как пилотируемые, так и беспилотные воздушные суда, а также фиксировать и хранить информацию о нарушениях/отклонениях от правил использования воздушного пространства и поданных планов полетов. Радиус обнаружения дронов, в зависимости от высоты полёта, составляет от 5 до 7 км. Предполагается, что система охватит и часть Ленобласти.
Голосование по выборам губернатора состоится 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Участки на выборах будут не только в Петербурге, но и в воинских частях, и в Мариуполе. Горизбирком показывал, как будут выглядеть бюллетени.