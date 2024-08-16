Беглов: В Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

Сообщалось, что система позволяет мониторить как пилотируемые, так и беспилотные воздушные суда, а также фиксировать и хранить информацию о нарушениях/отклонениях от правил использования воздушного пространства и поданных планов полетов. Радиус обнаружения дронов, в зависимости от высоты полёта, составляет от 5 до 7 км. Предполагается, что система охватит и часть Ленобласти.