Деятельность оппозиционной партии «Шанс» ограничили на три месяца

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Деятельность политической партии «Шанс», входящей в оппозиционный молдавский блок «Победа», ограничена на три месяца, такое решение принял в пятницу суд второго по величине в Молдове города Бельцы.
Постановление инстанции прокомментировал лидер политформирования Алексей Лунгу. По его словам, решение будет оспорено.
«Постановление суда — это грубое нарушение прав человека, выборного законодательства. Все карманные судьи, которые приняли это решение, ответят перед законом», — добавил политик.
Лунгу отметил, что правящая в стране партия PAS «пошла по беспределу», так как никакого законного мотива для приостановки деятельность партии «Шанс» нет.