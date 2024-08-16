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Деятельность оппозиционной партии «Шанс» ограничили на три месяца

По словам лидера политформирования, это постановление суда будет оспорено.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Деятельность политической партии «Шанс», входящей в оппозиционный молдавский блок «Победа», ограничена на три месяца, такое решение принял в пятницу суд второго по величине в Молдове города Бельцы.

Постановление инстанции прокомментировал лидер политформирования Алексей Лунгу. По его словам, решение будет оспорено.

«Постановление суда — это грубое нарушение прав человека, выборного законодательства. Все карманные судьи, которые приняли это решение, ответят перед законом», — добавил политик.

Лунгу отметил, что правящая в стране партия PAS «пошла по беспределу», так как никакого законного мотива для приостановки деятельность партии «Шанс» нет.