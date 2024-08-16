Геннадий Швырков сложил полномочия главы Семилукского района

Весной этого года Геннадий Швырков дал резонансное интервью телеканалу «Вести-Воронеж», в котором рассказал, что глава района «не имеет права жить в Семилуках из-за политической турбулентности». В последние годы в районе развивается конфликт местных и областных властей. В 2023 году губернатор Александр Гусев через суд добился отставки председателя горсовета Семилук Александра Шевелюхина в связи с коррупционным нарушением.