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Геннадий Швырков сложил полномочия главы Семилукского района

52-летний Геннадий Швырков сложил полномочия главы администрации Семилукского муниципального района по собственному желанию. Его решение поддержали на внеочередной сессии совета народных депутатов района.

Господин Швырков возглавлял Семилукский район с 2018 года, в 2023 году был переизбран на пост.

Весной этого года Геннадий Швырков дал резонансное интервью телеканалу «Вести-Воронеж», в котором рассказал, что глава района «не имеет права жить в Семилуках из-за политической турбулентности». В последние годы в районе развивается конфликт местных и областных властей. В 2023 году губернатор Александр Гусев через суд добился отставки председателя горсовета Семилук Александра Шевелюхина в связи с коррупционным нарушением.