Forbes: российские дроны могут решить исход конфликта на Украине

По словам Алексея Чадаева, участника «народного ВПК», у этих групп есть «долина смерти»: они производят дроны, но не могут их поддерживать. «Отечественные “гаражные производители” не могут предоставить технологическую экосистему для поддержки своих дронов, которая бы обеспечила полный цикл технической, опытно-конструкторской, программной и другой поддержки, а также обучение пилотов, операторов и специалистов технической поддержки для своих конкретных БПЛА», — пишет Чадаев в Telegram-канале.