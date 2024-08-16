Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом

«Калининградская областная таможня связалась с ГУ МЧС России по Калининградской области для предоставления двух автомобилей с целью оказания при необходимости срочной помощи людям, ожидающим в очереди. Также руководством таможни была достигнута договоренность с главами Мамоновского и Багратионовского округов в части снабжения выезжающих физических лиц водой и питанием», — добавили в пресс-службе.