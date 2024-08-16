Польская таможня замедлила оформление машин на границе с Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 16 авг — РИА Новости. Польские власти замедлили работу на границе с Калининградом, сообщила пресс-служба таможни российского региона на официальном сайте.
«В ночь на 16 августа польские таможенные и пограничные службы замедлили работу по оформлению транспорта, приняв за сутки всего 186 автомобилей, из них 76 — ночью. <…> Перед пунктом пропуска выезда ожидали 120 легковых автомобилей, еще 50, полностью оформленные сотрудниками МАПП “Мамоново-2”, находились на нейтральной полосе в направлении Республики Польша», — уточнили в ведомстве.
Ожидание в очереди составило 10−12 часов.
Как отмечается, летом традиционно увеличивается количество граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее российско-польском участке. Большая часть легковых автомобилей при этом следует через таможенный пост МАПП «Мамоново-2» Калининградской областной таможни. Там в период пиковых нагрузок в сутки на выезд проходит 250−300 единиц легкового транспорта, что позволяет избежать скопления значительных очередей.
«Калининградская областная таможня связалась с ГУ МЧС России по Калининградской области для предоставления двух автомобилей с целью оказания при необходимости срочной помощи людям, ожидающим в очереди. Также руководством таможни была достигнута договоренность с главами Мамоновского и Багратионовского округов в части снабжения выезжающих физических лиц водой и питанием», — добавили в пресс-службе.
Там также отметили, что находящиеся рядом с пунктом пропуска заправки готовы бесплатно предоставить свои туалетные комнаты и выставить дополнительные биотуалеты.
Ситуация находится на постоянном контроле руководства Калининградской областной таможни.