Молдавские фермеры поставили властям ультиматум: требуют встречи с президентом

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Запланированная на 20 августа встреча молдавских фермеров с главой кабмина Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей под угрозой срыва: аграрии выдвинули ряд условий.
Так, диалог состоится, если на встречу придут президент страны Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и представители специальной парламентской комиссии.
Ассоциация «Сила фермеров» направила руководству республики письмо, в котором изложила свои требования.
«Доверие фермеров к нынешнему правительству находится на минимальном уровне из-за его бездействия, публичных заявлений в прессе и СМИ о том, что ситуация в сельском хозяйстве не является критической, что правительство в данный момент озабочено в основном политикой и собственным имиджем, а не экономикой, что правительство и премьер-министр, согласно последнему заявлению в соцсети, только “наблюдает” (вероятно, в качестве шоу) за ситуацией в сельском хозяйстве, не вмешиваясь оперативно и срочно, как это сделало правительство Румынии».
Аграрии также призвали президента Санду объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, обратиться за внешней поддержкой к Западу, в том числе к странам ЕС для финансирования восстановления сельхозсектора, создать специальную платформу для разработки плана по восстановлению отрасли и прекратить принудительное взыскание долгов с фермеров.