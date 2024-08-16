Молдавские фермеры поставили властям ультиматум: требуют встречи с президентом

«Доверие фермеров к нынешнему правительству находится на минимальном уровне из-за его бездействия, публичных заявлений в прессе и СМИ о том, что ситуация в сельском хозяйстве не является критической, что правительство в данный момент озабочено в основном политикой и собственным имиджем, а не экономикой, что правительство и премьер-министр, согласно последнему заявлению в соцсети, только “наблюдает” (вероятно, в качестве шоу) за ситуацией в сельском хозяйстве, не вмешиваясь оперативно и срочно, как это сделало правительство Румынии».