В Самарской области создадут министерство градостроительной политики

«Направлением урбанистики мы начинаем заниматься всерьез, по-настоящему. Во-первых, перестраивая структуру правительства Самарской области, градостроительную политику выделим в отдельное направление и создадим министерство. Во-вторых, продолжим формирование планов развития ключевых и знаковых площадок. Будем заниматься стрелкой рек Волги и Самары. Планируем в течение пяти лет создать там новый ландшафтный парк, а также построить большой концертный зал. Есть планы по развитию и обустройству пятой очереди набережной», — сообщает глава региона.
К работе подключают самарских и ведущих российских архитекторов и урбанистов, самих жителей. «Будем опираться на их знания, опыт и инициативы. Продолжим работать над комплексным развитием других территорий, созданием мастер-планов, в том числе в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации», — резюмировал Федорищев.