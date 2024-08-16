Кандидат в президенты Молдавии хочет встретиться с Путиным в случае победы

«С тем, кто является человеком, который идет в авангарде тех изменений, которые на сегодняшний день происходят в мире. Конечно же, с Владимиром Путиным. Мы должны восстанавливать взаимоотношения с Российской Федерацией», — сказал Боля в кулуарах съезда блока «Победа» в Москве, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, с каким зарубежным лидером хотел бы встретиться первым в случае избрания.