Беглов рассказал о карте «Серебряный возраст» для пожилых петербуржцев

Уже с Первого сентября держатели карт «Серебряный возраст» смогут посетить любой городской музей за 1 рубль. В следующем году на карте появится и электронный сертификат на полторы тысячи рублей. Его можно будет потратить на покупку билетов в городские и федеральные музеи. Например, в Эрмитаж и Русский музей. Карту можно будет оформить в отделе соцзащиты или МФЦ. Проект запускается на базе «Единой карты петербуржца».