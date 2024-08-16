Беглов рассказал о карте «Серебряный возраст» для пожилых петербуржцев

Забота о людях серебряного возраста станет одним из приоритетов работы властей Санкт-Петербурга на ближайшие годы. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», представив программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».
Напомним, что «Серебряный возраст» включает поддержку в сферах медицины, образования, спорта и отдыха. В его рамках появится и специальная карта «Серебряный возраст», которая даст старшему поколению петербуржцев возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки, концерты, экскурсии и другие мероприятия.
Уже с Первого сентября держатели карт «Серебряный возраст» смогут посетить любой городской музей за 1 рубль. В следующем году на карте появится и электронный сертификат на полторы тысячи рублей. Его можно будет потратить на покупку билетов в городские и федеральные музеи. Например, в Эрмитаж и Русский музей. Карту можно будет оформить в отделе соцзащиты или МФЦ. Проект запускается на базе «Единой карты петербуржца».
Как мы сообщали ранее, проект «Серебряный возраст» направлен на на поддержание и сохранение здоровья представителей старшего поколения.
«Сегодня в Петербурге проживают почти 1,4 миллиона граждан “серебряного” возраста. Проект призван создать новый петербургский стандарт организации жизни старшего поколения, обеспечить медицинское и социальное сопровождение вхождения в старший возраст. Наша цель — создать позитивный фон жизни, чтобы человек мог с удовольствием посвящать время себе, семье, близким, детям, внукам», — отмечает Александр Беглов.
Опорными точками проекта станут новые «серебряные центры»: 18 районных и 4 общегородских.