Александр Беглов рассказал о будущем петербургского метро

По его словам, в последние годы было создана новая городская компания «Местрострой северной столицы», при этом удалось сохранить кадровый костяк отрасли — 3,5 тысяч специалистов. Несмотря на ситуацию с санкциями, был решен и вопрос с необходимым оборудованием для прокладки новых линий. На «Обуховском заводе» изготавливают новые проходческие щиты, и уже в начале 2025-го года они выйдут на сооружение Красносельско-Калининской линии.