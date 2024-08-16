Александр Беглов рассказал о будущем петербургского метро

Город преодолел кризисную ситуацию с «подземкой» и в ближайшие годы будет набран высокий темп строительства новых станций. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на презентации программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга», которая прошла на конференции регионального отделения партии «Единая России».
«Основой транспортной инфраструктуры Петербурга было и остается метро. Его строительство — самая важная и самая сложная часть развития транспортной инфраструктуры. Город преодолел кризис, который тормозил строительство новых станций и капитальный ремонт старых. Цель на ближайшие годы — набрать высокий темп строительства новых станций», — отметил Александр Беглов.
По его словам, в последние годы было создана новая городская компания «Местрострой северной столицы», при этом удалось сохранить кадровый костяк отрасли — 3,5 тысяч специалистов. Несмотря на ситуацию с санкциями, был решен и вопрос с необходимым оборудованием для прокладки новых линий. На «Обуховском заводе» изготавливают новые проходческие щиты, и уже в начале 2025-го года они выйдут на сооружение Красносельско-Калининской линии.
В планах на ближайшие пять лет — открытие 10 новых станций метро.
До конца 2024 год — «Горный институт», в 2025 год — «Казаковская» и «Путиловская», к 2029 году — «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная», а в 2030 году — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».
Кроме того, будет отремонтировано 14 станций и существенно обновится транспортный парк. На линии метро выйдут 950 новых современных вагонов, что станет самым большим обновлением подвижного состава метрополитена.
Будет продлена и Кировско-Выборгская линия метро, которая пройдет через Авиагородок, аэропорт «Пулково», выйдет к «Экспофоруму» и далее протянется к технологической долине.