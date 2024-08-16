Посол Узбекистана в Казахстане завершает свою дипмиссию

Саидикрам Ниязходжаев был назначен послом Узбекистана в Казахстане в марте 2018 года. До этого он занимал ответственные посты в администрации президента Узбекистана, правительственных структурах, в том числе посты заместителя государственного советника и заместителя министра экономики. В 2015—2018 годах работал заместителем министра иностранных Узбекистана.