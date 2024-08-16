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Посол Узбекистана в Казахстане завершает свою дипмиссию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев завершает свою дипломатическую миссию в Астане. Накануне его принял министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и вручил высокую государственную награду — орден «Достық», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: МИД Казахстана

По информации пресс-службы МИД Казахстана, в ходе встречи министр подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств казахско-узбекские отношения в последние годы выведены на уровень стратегического партнерства и союзничества.

Мурат Нуртлеу, отметив большую проделанную работу и значительный вклад посла в укрепление двусторонних отношений, в соответствии с указом президента Казахстана вручил Саидикраму Ниязходжаеву высокую государственную награду орден «Достық» II степени и пожелал новых успехов в его дальнейшей профессиональной деятельности.

Саидикрам Ниязходжаев был назначен послом Узбекистана в Казахстане в марте 2018 года. До этого он занимал ответственные посты в администрации президента Узбекистана, правительственных структурах, в том числе посты заместителя государственного советника и заместителя министра экономики. В 2015—2018 годах работал заместителем министра иностранных Узбекистана.

дипломатия