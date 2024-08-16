The Economist: эпоха ядерной деэскалации закончилась

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Столкновение с новыми ядерными угрозами станет настоящим испытанием для Америки, тогда как ее ресурсы истощены, а политика стала более изоляционистской, пишет The Economist. США должны убедить союзников в том, что американский ядерный зонтик их по-прежнему защищает, и, к сожалению, им придется расширить свой ядерный арсенал. Стоит ошибиться — и это будет способствовать распространению ядерного оружия как среди врагов, так и среди друзей, что сделает Америку и мир в целом менее безопасными.
Свидетельства новых опасностей повсюду, говорится в статье. Китай строит сотни ракетных шахт в пустынной северной части страны. Президент России «хвастается» использованием ядерного оружия и угрожает нацелить еще больше российских ракет на Европу. Иран, который готов нанести очередной удар по Израилю обычными видами вооружения, стал ближе, чем пять лет назад, к превращению обогащенного урана в боеголовки. Северная Корея заявила, что «укрепляет» свою ядерную программу. На этой неделе Дональд Трамп пообещал создать для защиты США противоракетный щит «Железный купол». Свое решение он объяснил так: «Достаточно будет одного маньяка (для начала ядерной войны)».
США сократили свой арсенал, сохранив при этом мощный сдерживающий фактор. Сегодня Вашингтон обладает меньшей «триадой» ядерного оружия, которое может быть запущено с земли, с воздуха и из-под воды.
Но в последнее время ядерные угрозы размножились и видоизменились. Вновь растет количество ядерных боеголовок: десятилетие назад в арсенале Китая было несколько сотен боеголовок, а к 2035 году он намерен довести их количество до 1000 и стать третьей ядерной сверхдержавой. Ядерные технологии начали распространяться в других сферах. Россия, как пишет The Economist, может разместить бомбу в космосе, северокорейские боеголовки могут достичь континентальной части США. У хуситов появились современные ракеты, хотя и с обычным вооружением. Китай, Иран, Россия и Северная Корея сотрудничают в военной сфере и могут прийти к договоренностям по ракетным технологиям.
Пентагон опасается, что эта гонка истощит арсенал Америки: хватит ли у нее боеголовок, чтобы сдержать своих противников? Надежда на то, что щиты типа «Железный купол» смогут защитить Америку, неуместна — они менее эффективно работают против ракет дальнего радиуса действия. Перед любым американским президентом встанет вопрос: пожертвовать ли Лос-Анджелесом, чтобы защитить Сеул?
Южная Корея, как говорится в статье, уже сомневается в ядерном зонтике США и может создать свою собственную атомную бомбу, и 70% южнокорейцев считают, что это следует сделать. Япония может придерживаться аналогичной логики. Европа обсуждает, достаточно ли у нее британского и французского ядерного оружия для сдерживания России, если США выйдут из НАТО. Если у Ирана появится бомба, на это может решиться и Саудовская Аравия. Распространение ядерного оружия приведет к всеобщей дестабилизации. Чем больше пальцев будут нажимать на красные кнопки, тем больше вероятность просчета. Возрастет и вероятность войны с применением обычных видов вооружений, если страны захотят помешать своим врагам перейти ядерный порог.
Пентагон под руководством Байдена уже приступил к разработке нового оружия, такого как крылатая ракета морского базирования с ядерным боезарядом. Американское военное ведомство изучает, как быстро «загрузить» боеголовки на существующие пусковые установки, если Россия и Китай вырвутся вперед. Трамп в случае избрания, вероятно, продолжит наращивание арсенала.
Кроме того, Байден стремится успокоить союзников, отправляя больше ядерных бомбардировщиков и подводных лодок в Европу и Азию и более тесно сотрудничая с союзниками, чтобы они были уверены в том, что обещания Америки не пустые.
Трамп и некоторые республиканцы-изоляционисты могут возразить, что ничего из этого не нужно для защиты США. Они ошибаются, пишет издание. Расширенное сдерживание необходимо, поскольку помогает предотвратить дестабилизирующее распространение ядерного оружия. Эта логика, по мнению The Economist, обеспечивает безопасность Америки и, возможно, даже ее противников на протяжении 80 лет. В опасном мире было бы безрассудно позволить американскому ядерному зонтику ослабнуть, делает вывод автор статьи.
Марина Светлова