The Economist: эпоха ядерной деэскалации закончилась

Южная Корея, как говорится в статье, уже сомневается в ядерном зонтике США и может создать свою собственную атомную бомбу, и 70% южнокорейцев считают, что это следует сделать. Япония может придерживаться аналогичной логики. Европа обсуждает, достаточно ли у нее британского и французского ядерного оружия для сдерживания России, если США выйдут из НАТО. Если у Ирана появится бомба, на это может решиться и Саудовская Аравия. Распространение ядерного оружия приведет к всеобщей дестабилизации. Чем больше пальцев будут нажимать на красные кнопки, тем больше вероятность просчета. Возрастет и вероятность войны с применением обычных видов вооружений, если страны захотят помешать своим врагам перейти ядерный порог.