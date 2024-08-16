The American Conservative: в чем заключается трагедия Камалы Харрис

Камала Харрис, конечно, сможет носить корону, но сможет ли она изменить ход истории, задается вопросом Пруэтт. Задача Харрис состоит в том, чтобы упростить провальную неолиберальную политику, которая привела Запад к моменту коллективного кризиса. Харрис было поручено загнать силы глобальной перестройки обратно в ящик Пандоры. На посту президента она столкнется с перспективой крупного конфликта на всех континентах, за исключением Австралии, расширением БРИКС и другими угрозами для западной финансовой гегемонии. К тому же немалая часть сограждан будет считать ее узурпаторшей. И к этому кризису Харрис подойдет с минимальной властью и легитимностью, считает Пруэтт.