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Джо Байден снялся с президентской гонки — произошло «партийное цареубийство», которое до сих пор было чуждо США и характерно для политической жизни Британии. После того как почетный спикер Палаты представителей Нэнси Пелосси похвасталась тем, что Байдена свергли в результате партийного переворота, встал вопрос, как это политическое ноу-хау скажется на США, пишет Пруэтт в TAC.
Прежде всего предстоит разгадать загадку с «престолонаследием». Если принять отчет Сеймура Херша за чистую монету (в чем автор сомневается), то становится ясно, выйти из президентской гонки Байдена вынудило сочетание парламентских сил, спонсоров и бывших партийных лидеров.
Камала Харрис, конечно, сможет носить корону, но сможет ли она изменить ход истории, задается вопросом Пруэтт. Задача Харрис состоит в том, чтобы упростить провальную неолиберальную политику, которая привела Запад к моменту коллективного кризиса. Харрис было поручено загнать силы глобальной перестройки обратно в ящик Пандоры. На посту президента она столкнется с перспективой крупного конфликта на всех континентах, за исключением Австралии, расширением БРИКС и другими угрозами для западной финансовой гегемонии. К тому же немалая часть сограждан будет считать ее узурпаторшей. И к этому кризису Харрис подойдет с минимальной властью и легитимностью, считает Пруэтт.
В момент кризиса, требующего от американской исполнительной власти полной мобилизации и воли, стране грозит перспектива оказаться под руководством креатуры законодательной власти Нэнси Пелосси.
Как и Бьюкенена, история обречет ее бессильно наблюдать за чередой кризисов, за которые, тем не менее, ее будут сильно осуждать.
В этом и состоит трагедия Камалы Харрис.
Марина Светлова