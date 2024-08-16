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The American Conservative: в чем заключается трагедия Камалы Харрис

Несколько недель назад в США произошло «партийное цареубийство»: Байдена свергли в результате партийного переворота, а на его место назначили Харрис. Но будучи креатурой Нэнси Пелосси, Харрис рискует оказаться слабейшим президентом США, пишет Коллин Пруэтт в статье в The American Conservative.

Источник: AP 2023

Материал является переводом публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail.

Джо Байден снялся с президентской гонки — произошло «партийное цареубийство», которое до сих пор было чуждо США и характерно для политической жизни Британии. После того как почетный спикер Палаты представителей Нэнси Пелосси похвасталась тем, что Байдена свергли в результате партийного переворота, встал вопрос, как это политическое ноу-хау скажется на США, пишет Пруэтт в TAC.

Прежде всего предстоит разгадать загадку с «престолонаследием». Если принять отчет Сеймура Херша за чистую монету (в чем автор сомневается), то становится ясно, выйти из президентской гонки Байдена вынудило сочетание парламентских сил, спонсоров и бывших партийных лидеров.

Пелосси — самый влиятельный спикер Палаты представителей в истории Америки — фактически низвела президентство до уровня законодательного органа и короновала преемницу с резюме, удивительно похожим на свое собственное. Тем самым Пелосси фактически изменила конституцию США.

Камала Харрис, конечно, сможет носить корону, но сможет ли она изменить ход истории, задается вопросом Пруэтт. Задача Харрис состоит в том, чтобы упростить провальную неолиберальную политику, которая привела Запад к моменту коллективного кризиса. Харрис было поручено загнать силы глобальной перестройки обратно в ящик Пандоры. На посту президента она столкнется с перспективой крупного конфликта на всех континентах, за исключением Австралии, расширением БРИКС и другими угрозами для западной финансовой гегемонии. К тому же немалая часть сограждан будет считать ее узурпаторшей. И к этому кризису Харрис подойдет с минимальной властью и легитимностью, считает Пруэтт.

В момент кризиса, требующего от американской исполнительной власти полной мобилизации и воли, стране грозит перспектива оказаться под руководством креатуры законодательной власти Нэнси Пелосси.

Харрис, которая во всех отношениях будет зависеть от прихотей спонсоров, глав агентств и руководителей конгресса, станет самым слабым с точки зрения конституции президентом США со времен Джеймса Бьюкенена, 15-го президента США.

Как и Бьюкенена, история обречет ее бессильно наблюдать за чередой кризисов, за которые, тем не менее, ее будут сильно осуждать.

В этом и состоит трагедия Камалы Харрис.

Марина Светлова