Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности

В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.



Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.



Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом.