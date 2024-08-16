В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.
Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.
Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом.
Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.