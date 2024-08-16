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Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста.

Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.

Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом.

Лукашенко Александр