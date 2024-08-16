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Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных

МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: © РИА Новости

«В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста», — уточнили в материале.

Подчеркивается, что «все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни». Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.

«Подписанный акт о помиловании — фактически шанс этим лицам реабилитироваться перед государством и обществом», — отметили в пресс-службе.

В сообщении не назвали имена помилованных лиц.

Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020-го выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ республики в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

В Белоруссии против нескольких лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Лукашенко Александр