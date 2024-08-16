За кресло мэра Озерска будут бороться восемь человек

В Челябинской области восемь кандидатов примут участие в конкурсе на пост главы Озерска. Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городской округ, решение принято 15 августа на предварительном заседании конкурсной комиссии.
— Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Озерского городского округа состоится 20 августа в мэрии, — отмечает информагентство.
В конкурсе на пост главы Озерска будут участвовать временно исполняющий обязанности мэра Сергей Гергенрейдер, депутат Евгений Зайцев, заместитель главы города Александр Бахметьев, председатель городского собрания депутатов Андрей Кузнеченков, бывший замглавы Катав-Ивановского района Антон Буренков, экс-депутат Максим Алушкин, а также жители города Михаил Терехин и Сергей Гринченко.
Напомним, бывший глава Озерска Евгений Щербаков ушел в отставку в конце мая. В должности он проработал девять лет. Временно исполняющим обязанности вместо него назначили Сергея Гергенрейдера.