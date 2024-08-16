«Украинская атака на мирных курских граждан ужесточила отношение к Киеву в России. Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта», — написал он.
Журналист категорически не согласился с заявлением советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что атака в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.
«Теперь русские не настроены разговаривать», — резюмировал Боуз.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.