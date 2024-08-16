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«Идиотское решение». На Западе высказались о шаге Зеленского

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область отодвинуло перспективы проведения мирных переговоров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Источник: AP 2023

«Украинская атака на мирных курских граждан ужесточила отношение к Киеву в России. Это идиотское решение Зеленского и его кураторов из НАТО отодвинуло мирные переговоры дальше, чем когда-либо с начала конфликта», — написал он.

Журналист категорически не согласился с заявлением советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что атака в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой.

«Теперь русские не настроены разговаривать», — резюмировал Боуз.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.