Россия заявила протест из-за итальянских журналистов в Курской области

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что журналисты незаконно проникли на территорию России. Ранее телеграм-канал Baza сообщал со ссылкой на источники, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на корреспондентов по ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы).
Речь идет о Стефании Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). Она сняли репортаж из Суджи. На территорию России Баттистини и Траини прибыли на автомобиле украинских вооруженных сил.
В сюжете показана разбитая техника, также показаны кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, журналисты поговорили с местными жителями.