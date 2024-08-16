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Россия заявила протест из-за итальянских журналистов в Курской области

МИД вызвал посла Италии в России Чечилию Пиччони и заявил ей «решительный протест» из-за действий съемочной группы итальянского телеканала, проникшей на территорию Курской области. В МИДе отметили, что действия журналистов грозят уголовным делом.

Источник: Агентство «Москва»

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что журналисты незаконно проникли на территорию России. Ранее телеграм-канал Baza сообщал со ссылкой на источники, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на корреспондентов по ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы).

Речь идет о Стефании Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). Она сняли репортаж из Суджи. На территорию России Баттистини и Траини прибыли на автомобиле украинских вооруженных сил.

В сюжете показана разбитая техника, также показаны кадры из Суджи с поврежденными домами и автомобилями. Кроме того, журналисты поговорили с местными жителями.