Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Имена помилованных участников протестов не раскрываются, однако известно, что среди них 14 женщин и 16 мужчин. Как сообщила пресс-служба главы республики, у некоторых из них серьезные заболевания, есть также люди пенсионного возраста. В июле Лукашенко заявил, что в скором времени на свободу могут выйти противники белорусской власти. После этого он также помиловал 14 человек, которые участвовали в протестах 2020 года.