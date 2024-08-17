Военные из Беларуси впервые отработают боевые пуски с «Тор-М2К» в движении

Одной из особенностей данного учения является то, что боевая работа с зенитными ракетными комплексами «Тор-М2К» впервые будет осуществляться в движении. Тактико-технические характеристики этого комплекса позволяют вести боевую деятельность как с места, так и с кратковременной остановки, так и в процессе движения. В текущем учебном процессе боевую стрельбу в движении планируется отрабатывать впервые.