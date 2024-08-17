Минск в ноябре проведет конференцию по борьбе с нелегальной миграцией

По информации пресс-службы МИД, Амбразевич в Женеве провел встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в ходе которой указал на нарушения прав мигрантов граничащими с Беларусью странами ЕС. В частности, он констатировал насильственные выталкивания людей, которые ведут к их гибели, а также подчеркнул губительность использования прав человека в качестве меры демократичности и развитости государств.