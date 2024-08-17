Минск в ноябре проведет конференцию по борьбе с нелегальной миграцией

Там пояснили, что заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич накануне представил Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации в Женеве доклад о выполнении страной положений конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Также им был проведен ряд встреч с представителями системы ООН и Международного Комитета Красного Креста.
При этом, во время доклада, замминистра внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что на мероприятие будут приглашены все заинтересованные стороны, в том числе страны-соседки республики, другие государства Европейского союза и государства-участники СНГ.
Амбразевич подчеркнул, что Минск готов к прагматичной и неполитизированной работе по миграционным вопросам, несмотря на недружественные шаги и сворачивание сотрудничества со стороны соседних государств ЕС.
Встреча с верховным комиссаром ООН
По информации пресс-службы МИД, Амбразевич в Женеве провел встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в ходе которой указал на нарушения прав мигрантов граничащими с Беларусью странами ЕС. В частности, он констатировал насильственные выталкивания людей, которые ведут к их гибели, а также подчеркнул губительность использования прав человека в качестве меры демократичности и развитости государств.
Кроме того, Амбразевич побеседовал с заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс. В ходе встречи он заявил, что необходимо возобновить региональное взаимодействие в миграционной повестке и устранить негуманную практику выталкивания нелегальных мигрантов на территорию Беларуси польскими и прибалтийскими пограничниками.
Вопросы миграции замглавы белорусского МИД также обсудил с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.