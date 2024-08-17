«Молдова никогда не будет страной — членом ЕС». Почему, пояснил аналитик

«Нужно понимать, что Молдова никогда не будет страной — членом Европейского союза. Нужно понимать, что отсутствуют двусторонние дискуссии, потому что Молдова идет в пакете с Украиной, а Украина идет в пакете с Молдовой. Соответственно, поствоенная Украина, если вдруг начнет предъявлять претензии Брюсселю о торможении процесса присоединения Украины к Европейскому союзу, будут пинать Молдову: посмотрите, ваши соседи не выполняют одно-два-50 требований. Тоже самое что касается Молдовы. Как только в Молдове будут появляться голоса, что это все авантюра, которая никогда не будет, будут говорить: ну какие же вы бездушные, у вас вот страна в поствоенный период, ваши соседи, а вы требуете. Эгоизм правит вами», — отметил Сергей Банарь.