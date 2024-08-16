Bloomberg узнал о риске раскола в НАТО из-за атаки на Курскую область

Действия Киева могут отвлечь крайне необходимые войска от линии фронта и стать причиной раскола среди партнеров Украины, рассказали агентству западные чиновники на условиях анонимности. Прежде всего не ясна конечная цель ВСУ — если речь идет о получении Украиной козыря на переговорах, то время, выбранное для нападения, может сыграть не на пользу Киеву, сказал один из собеседников Bloomberg. Другой источник рассказал, что западные правительства сомневаются в способности Украины удержать под своим контролем занятую часть Курской области.