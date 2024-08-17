Самолет с кандидатом в вице-президенты США Вэнсом экстренно сел в Милуоки

Самолет с кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсом совершил экстренную посадку в аэропорту Милуоки штата Висконсин. По данным издания Daily Beast, причиной стала чрезвычайная ситуация на борту.
Как уточнила представитель политика Тейлор ван Кирк, пилот обнаружил неисправность уплотнителя двери.
«После объявления чрезвычайной ситуации самолет Trump Force Two вернулся в Милуоки», — отметила ван Кирк, добавив, что после устранения поломки борт взял курс на Цинциннати.
В публикации отмечается, что инцидент произошел с самолетом Boeing 737−800, который был введен в эксплуатацию 22 года назад. Представители штаба Дональда Трампа пользуются им для перелетов на предвыборные мероприятия.
Напомним, неделю назад с проблемой во время перелета столкнулся и сам кандидат в президенты США: его лайнер перенаправили на посадку в другой аэропорт тоже из-за технических неполадок. С чем они были связаны, не уточнялось.