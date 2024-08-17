Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции Чуркина

«Ответ достаточно скандальный. Ни один судья [на Украине] не подписал (запрос. — “Газета.Ru”) об экстрадиции, у них нет доказательств (вины Чуркина. — “Газета.Ru”), они применяют к нему военные законы», — поделился Рубилар.