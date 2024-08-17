Немецкая оппозиция призвала сократить персонал администрации бундестага

На вопрос журналиста редакционной сети RND о том, как можно сэкономить деньги, Линеманн заявил, что властям необходимо начать с себя.
«Один маленький пример: в связи с избирательной реформой численность депутатов бундестага будет сокращена с 733 до 630. Администрации бундестага нужно в то же время сократить (часть из) их 3 тысяч сотрудников — как в бундестаге, на 15%», — заявил он.
Закон о федеральных выборах был принят в прошлом году. Его главной целью является реформирование избирательного права, дабы ограничить число парламентариев с 736 до 630 человек. Оппозиция реформу не поддержала. Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт на дебатах перед голосованием раскритиковал реформу и предположил, что ее целью является вытеснение партии Левых из парламента и попытка поставить под вопрос «право ХСС на существование». Как считает Добриндт, таким образом правящие партии хотят цементировать свои властные амбиции.
В июле 2024 года Конституционный суд Германии признал противозаконным соглашение правительства страны по отмене одного из положений пятипроцентной оговорки, позволявшего ранее партиям входить в парламент страны даже без 5% голосов по партийным спискам.