Немецкая оппозиция призвала сократить персонал администрации бундестага

Закон о федеральных выборах был принят в прошлом году. Его главной целью является реформирование избирательного права, дабы ограничить число парламентариев с 736 до 630 человек. Оппозиция реформу не поддержала. Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Добриндт на дебатах перед голосованием раскритиковал реформу и предположил, что ее целью является вытеснение партии Левых из парламента и попытка поставить под вопрос «право ХСС на существование». Как считает Добриндт, таким образом правящие партии хотят цементировать свои властные амбиции.