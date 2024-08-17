Трамп обратился за помощью перед дебатами с Харрис

Как пишет газета, Трамп пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард. Источник сообщает, что она должна помочь экс-главе Белого дома отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе.
Представитель бывшего президента Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам с Харрис.
Советники Трампа также рассказали изданию, что в этом году политик тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем он делал это в 2016 и 2020 годах.
При этом, пишет газета, экс-президент проводит свою подготовку нетрадиционным для этого способом. Во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом США Джо Байденом никто не исполнял его роль. Сообщалось, что Трамп и его советники только обсуждали вероятные темы дебатов и вопросы.
До этого Трамп отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе.