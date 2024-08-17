Трамп обратился за помощью перед дебатами с Харрис

При этом, пишет газета, экс-президент проводит свою подготовку нетрадиционным для этого способом. Во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом США Джо Байденом никто не исполнял его роль. Сообщалось, что Трамп и его советники только обсуждали вероятные темы дебатов и вопросы.