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Трамп обратился за помощью перед дебатами с Харрис

Бывший президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как пишет газета, Трамп пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард. Источник сообщает, что она должна помочь экс-главе Белого дома отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе.

Представитель бывшего президента Кэролин Ливитт подтвердила изданию, что Габбард принимает участие в подготовке Трампа к дебатам с Харрис.

Советники Трампа также рассказали изданию, что в этом году политик тратит гораздо больше времени на подготовку к дебатам, чем он делал это в 2016 и 2020 годах.

При этом, пишет газета, экс-президент проводит свою подготовку нетрадиционным для этого способом. Во время подготовки к июньским дебатам с нынешним президентом США Джо Байденом никто не исполнял его роль. Сообщалось, что Трамп и его советники только обсуждали вероятные темы дебатов и вопросы.

До этого Трамп отверг критику в свой адрес по поводу личных нападок на Харрис вместо того, чтобы сосредоточиться на ее политической программе.

Трамп Дональд