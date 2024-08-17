Государственные награды вручили строителям Карагандинской области

— Награда — она не только моя, но и всего моего коллектива, — считает Сатыбалды Жолдыбаев. — Я начинал работать старшим мастером на Кокчетавском горно-обогатительном комбинате, дошёл до управляющего трестом. Когда основал свою компанию, мы брались за разные заказы. Строим в основном социальные объекты. Наша работа — это пятиэтажные жилые дома в Сатпаеве, школа в селе Ботакара Бухар-Жырауского района, спорткомплексы в Каркаралинском и Абайском районах. Коллегам хочу пожелать здоровья и всего самого хорошего.