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Государственные награды вручили строителям Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев от имени главы государства вручил государственные награды работникам строительной отрасли, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Он отметил важность профессии строителя. Ежегодно растёт количество новых жилых домов, социальных и промышленных объектов.

— Строители — это созидатели. Если идёт строительство, значит, государство развивается. Это локомотив экономики. Главное, что от вас требуется, — это качество и выполненная в срок работа. Пусть ваш труд всегда будет востребован, а результаты работы приносят людям радость! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных высот, — обратился к строителям Ермаганбет Булекпаев.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли Казахстана орденами «Құрмет»,

«Еңбек Даңқы» ІІІ степени и медалью «Ерен еңбегі үшін» наградили шестерых человек.

Директор ТОО «Агропромремстрой» Сатыбалды Жолдыбаев отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін». В профессии он уже 44 года. В 1998 году создал свою строительную компанию. Сегодня в «Агропромремстрое» трудятся 120 человек.

— Награда — она не только моя, но и всего моего коллектива, — считает Сатыбалды Жолдыбаев. — Я начинал работать старшим мастером на Кокчетавском горно-обогатительном комбинате, дошёл до управляющего трестом. Когда основал свою компанию, мы брались за разные заказы. Строим в основном социальные объекты. Наша работа — это пятиэтажные жилые дома в Сатпаеве, школа в селе Ботакара Бухар-Жырауского района, спорткомплексы в Каркаралинском и Абайском районах. Коллегам хочу пожелать здоровья и всего самого хорошего.

строительство