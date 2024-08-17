Государственные награды вручили строителям Карагандинской области

Он отметил важность профессии строителя. Ежегодно растёт количество новых жилых домов, социальных и промышленных объектов.
— Строители — это созидатели. Если идёт строительство, значит, государство развивается. Это локомотив экономики. Главное, что от вас требуется, — это качество и выполненная в срок работа. Пусть ваш труд всегда будет востребован, а результаты работы приносят людям радость! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных высот, — обратился к строителям Ермаганбет Булекпаев.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли Казахстана орденами «Құрмет»,
«Еңбек Даңқы» ІІІ степени и медалью «Ерен еңбегі үшін» наградили шестерых человек.
Директор ТОО «Агропромремстрой» Сатыбалды Жолдыбаев отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін». В профессии он уже 44 года. В 1998 году создал свою строительную компанию. Сегодня в «Агропромремстрое» трудятся 120 человек.
— Награда — она не только моя, но и всего моего коллектива, — считает Сатыбалды Жолдыбаев. — Я начинал работать старшим мастером на Кокчетавском горно-обогатительном комбинате, дошёл до управляющего трестом. Когда основал свою компанию, мы брались за разные заказы. Строим в основном социальные объекты. Наша работа — это пятиэтажные жилые дома в Сатпаеве, школа в селе Ботакара Бухар-Жырауского района, спорткомплексы в Каркаралинском и Абайском районах. Коллегам хочу пожелать здоровья и всего самого хорошего.