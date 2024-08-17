Лукашенко намерен расширять сотрудничество с Индонезией

«Суверенная Индонезия может по праву гордиться своими социально-экономическими успехами. Ваша страна по многим показателям занимает одну из лидерских позиций не только в регионе, но и в мире», — сказано в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения основываются на доверии и взаимном уважении. Он подтвердил намерение Минска развивать сотрудничество с Джакартой в сферах экономики, торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, образования и науки.
Лукашенко пожелал своему коллеге крепкого здоровья и новых свершений, а народу Индонезии — мира и дальнейших достижений в реализации национальных целей.