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Лукашенко намерен расширять сотрудничество с Индонезией

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Индонезии Джоко Видодо и всех индонезийцев с Днем Независимости, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Суверенная Индонезия может по праву гордиться своими социально-экономическими успехами. Ваша страна по многим показателям занимает одну из лидерских позиций не только в регионе, но и в мире», — сказано в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения основываются на доверии и взаимном уважении. Он подтвердил намерение Минска развивать сотрудничество с Джакартой в сферах экономики, торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, образования и науки.

Лукашенко пожелал своему коллеге крепкого здоровья и новых свершений, а народу Индонезии — мира и дальнейших достижений в реализации национальных целей.

Лукашенко Александр