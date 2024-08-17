Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в работе акиматов

Как сообщили прокуроры, они провели анализ деятельности госорганов по обеспечению дорожной безопасности. В результате выяснилось, что акиматы не исполнили предписания органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов.
«После вмешательства прокуратуры местные власти дополнительно установили 150 новых и обновили более 280 дорожных знаков, окрасили 17 горизонтальных разметок дорог, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям».
По акту прокурорского надзора руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог привлекли к административной ответственности.
Данные меры позволят значительно повысить безопасность на дорогах и снизить травматизм среди детей, уверены в прокуратуре.