Олбани
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в работе акиматов

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в работе акимата.

Источник: "Актау-Лада" / полиция Жанаозена

Как сообщили прокуроры, они провели анализ деятельности госорганов по обеспечению дорожной безопасности. В результате выяснилось, что акиматы не исполнили предписания органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов.

«После вмешательства прокуратуры местные власти дополнительно установили 150 новых и обновили более 280 дорожных знаков, окрасили 17 горизонтальных разметок дорог, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям».

сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

По акту прокурорского надзора руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог привлекли к административной ответственности.

Данные меры позволят значительно повысить безопасность на дорогах и снизить травматизм среди детей, уверены в прокуратуре.