Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в работе акиматов

Как сообщили прокуроры, они провели анализ деятельности госорганов по обеспечению дорожной безопасности. В результате выяснилось, что акиматы не исполнили предписания органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов.