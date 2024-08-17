ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра. Военная операция, день 906-й

9:22 ВСУ предприняли атаку на Курскую область, чтобы потеря территорий и поражения украинской армии в Донбассе не выглядели «так болезненно», заявил депутат Рады Александр Дубинский.
9:18 Администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали «способствующей нападению» ВСУ на территорию Курской области. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.
9:02 Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что ВСУ за минувшие сутки потеряли более 530 военных в зоне ответственности группировки.
8:59 Моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».
8:44 Средства ПВО за ночь уничтожили один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
8:30 Взрыв прогремел в Киевской области Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
8:24 Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавил формирование батальона «Тигр» и отправился воевать в Курскую область, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
8:12 ВСУ в пятницу впервые нанесли удары ракетами западного производства по гражданским объектам Курской области, вероятно, это были HIMARS, заявила Захарова.
8:04 ВСУ перестали предпринимать попытки по высадке на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — приводит агентство слова губернатора.
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