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Приморские бойцы отряда «Тигр» отправятся в Курскую область

Кожемяко: бойцы отряда «Тигр» отправятся в Курскую область для борьбы с ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Бойцы отряда «Тигр», вернувшиеся из зоны спецоперации, отправятся в Курскую область для помощи в борьбе с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Тelegram-канале.

«Бойцы отряда “Тигр”, которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область… Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир “Тигров” — вице-губернатор Сергей Ефремов», — написал Кожемяко, пожелав всем «воинской удачи».

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.