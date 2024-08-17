Кабмин официально закрыл доступ осужденным за коррупцию в совет директоров «Самрук-Қазына»

«В кодексе корпоративного управления АО “ФНБ “Самрук-Қазына” (…) дополнить пунктом 70−1 следующего содержания: “70−1. Не избирается на должность члена совета директоров лицо: 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость; 2) ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке (указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке); 3) совершившее коррупционное преступление”, — говорится в постановлении правительства.