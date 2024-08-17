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В Молдавии запретили агитацию на референдуме без регистрации в ЦИК

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Партии и политические блоки в Молдавии не смогут заниматься агитацией на референдуме по евроинтеграции без предварительной регистрации в Центризбиркоме, соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии.

Источник: © РИА Новости

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. О намерении участвовать в президентской гонке заявили 16 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду.

«Субъекты, не зарегистрированные в качестве участников референдума, не могут проводить агитацию ни в поддержку, ни против референдума, а также не могут призывать к его бойкоту. Любое подобное действие будет считаться незаконным», — говорится в постановлении избиркома.

Регистрация участников начнется 21 августа и завершится за 30 дней до дня голосования. Для регистрации партии и блоки должны предоставить протокол заседания, подтверждающий их участие в референдуме, а также декларацию о позиции по вопросу вступления Молдавии в ЕС.

Ранее Центризбирком отклонил заявку оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с другой партией. Решение оспорено в Апелляционной палате.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Брюсселе подчеркивают, что этот статус и начало переговоров не гарантируют членства в союзе, это подтверждает длительный процесс вступления в ЕС таких стран, как Турция и Сербия.