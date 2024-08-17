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«На российской территории»: на Западе предупредили Украину об опасности

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока на территории России присутствуют украинские солдаты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Источник: Reuters

«Существует абсолютно нулевой шанс того, что Россия проведет переговоры с Киевом, пока на российской территории есть хоть один украинский солдат», — отметил он.

По мнению Боуза, те, кто на Западе надеется на начало переговоров при сложившихся обстоятельствах, совершенно не знают русских.

Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

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