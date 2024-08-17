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Губернатор Алексей Текслер оценил ход восстановления подшефной Ясиноватой

Глава Южного Урала Алексей Текслер в эти работает в Донецкой народной республике.

Глава Южного Урала Алексей Текслер в эти работает в Донецкой народной республике. В ходе своего визита на Донбасс губернатор оценил ход восстановления подшефной Челябинской области Ясиноватой.

В числе восстановленных южноуральскими строителями объектов значится много зданий социально направленности: многофункциональный центр, детская больница, местная школа № 7. Кроме того, губернатор проинспектировал ход благоустройства площади Славы, а также осмотрит реконструированные дома на улице Школьной.

Также в рамках визита Алексей Текслер передал Ясиноватой три единицы коммуникальной техники и различное снаряжения для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения.

«Задача номер один — это подготовка к зиме, к осенне-зимнему периоду. Дополнительно технику сейчас передали, ремонтно-восстановительные бригады у нас активно работают», — отметил губернатор на совещании с главой Ясиноватой.