Глава политбюро «Талибана» заявил об улучшении отношений с Россией

В мае российские МИД и Минюст предложили президенту России исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Такое предложение ведомства обосновали тем, что движение контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Путин, комментируя эту идею, отметил, что отношения с Кабулом «выстраивать как-то надо», хотя в стране «есть проблемы, они безусловные, они всем хорошо известны».